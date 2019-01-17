「兒子狂輸」父怒撂20人暴打電玩少年！腎臟出血破裂　鼻梁遭打爆

▲華裔少年被20人毆打，腎臟出血破裂。（圖／翻攝自「芙蓉 吹水广播站」臉書）

國際中心／綜合報導

馬來西亞兩名少年在電玩中心打遊戲時，其中一名20歲的華裔少年頻頻從遊戲中獲勝，沒想到另名17歲印度裔少年的父親看不下去，竟然號召至少20人過來圍毆華裔少年，朝他的頭部和頸部狠狠踢打，全身傷痕累累，造成脊椎骨斷裂，腎臟和腸都出血破裂，鼻梁也被打爆，現在仍在醫院治療當中。

根據《中國報》報導，地點發生在馬來西亞南部芙蓉市，當時這兩名少年在電玩中心玩賽車遊戲，其中，印度少年的父親原先安靜看他們全程比賽，但見到華裔少年一直從遊戲中獲得勝利，沒想到愛子深切的他，竟然從中不斷騷擾對方，看到華裔少年再次獲勝，就用力把對方的頭撞到遊戲機，還號召至少20人到現場圍堵。

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▲華裔少年被20人毆打畫面曝光。（圖／翻攝自臉書）

華裔少年見狀，趕緊和朋友逃出店外，試圖撥電話向家人求救，但逃到廣場大門前，就被20名印度大漢團團圍住，一群人包圍狂毆打。「為什麼要這樣打他！」華裔少年的姊姊趕往現場為了保護弟弟，也被男人毆打，臉頰和左手臂都出現瘀傷。警方獲報後趕緊到現場調查，目前逮捕了3名印度裔男子及1名華裔男子，年齡介於21至39歲之間。

少年的姊姊反問，要求這群大漢解釋事情的來龍去脈，可是這些人都不願多作說明，包括那名印度裔少年的父親。她向警方表示，這時有一人出來凶狠反問她，「你知道我是誰嗎？你改這樣跟我說話！」然而她的弟弟已經陷入昏迷，這群人竟然還對他拳打腳踢。

華裔少年及姊姊都被送往醫院治療，其中，少年的頭部和頸部都被狠踹，脊椎微裂、腎臟和腸也破裂出血，鼻梁被打爆。警方正在調查此案，也成功逮捕涉案人士，並安排少年姊姊指認所有參與毆打的嫌犯。整起事件曝光後，馬來西亞網友紛紛撻伐印度少年父親的惡行。

Posted by Jessmine Thien on Sunday, January 13, 2019

Posted by Jessmine Thien on Sunday, January 13, 2019