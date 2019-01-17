YouTube新規定：「捉弄孩童影片」都拒播　父母裝死嚇人也算在內

▲YouTube公布最新政策。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

影片網站「YouTube」15日更新「危險挑戰與惡作劇」的限制規定，內容指出，有些民眾或YouTuber會在網路上播放涉及違害人身安全的影片，導致觀看影片的孩童身心受到影響、情緒更困擾，而且還有惡搞玩笑和教學製作炸彈等違禁內容，現在YouTube規定這些影片都不能再上傳了，希望能保護孩童的身心靈！

YouTube以兒童心理學家提出的「兒童情緒困擾」行為標準如父母親假裝死掉、假裝丟棄小孩、辱罵孩童犯錯等這些一般家長常有的互動，認定「這些都是不合格的行為」。YouTube認為，民眾可能不知道這些行為是潛在性的危險活動，甚至有可能導致孩子心靈受傷，留下終生心理陰影。

就算民眾可能不認同何謂「有害或危險的內容」，YouTube仍決定區分那些煽動暴力和鼓勵肢體傷害的危險影片，這些內容包括鼓勵他人挑戰高風險行為、讓他人身處在危險狀態、或是執行惡作劇致他人受傷的舉動，冒險影片「可能導致死亡」如矇眼開車、矇眼過馬路、青少年挑戰吃洗衣粉、自燃，甚至是銷售非法管制商品、偷渡服務網站連結等，都屬在禁止清單內。

之前就有案例造成意外殺人事件。美國明尼蘇達州（Minnesota）日前就有一對年輕情侶YouTuber測試百科全書的厚度，22歲的路易茲（Pedro Ruiz）拿著一本精裝百科全書想示範「書本擋子彈」，由女友培瑞茲（Monalisa Perez）開槍。不料弄假成真，子彈立刻貫穿書本，直直射進胸膛，一槍就把路易茲射死。連他們3歲的女兒也在現場親眼目睹爸爸中彈身亡。

此外，YouTube也提高了影片縮圖和介紹的管制標準，如果多次嚴重違反規範，無論影片內容是否有問題，頻道方會暫時使用自訂縮圖的權力。若90天內違反3次，YouTube就砍用戶帳號，失去帳號的所有內容。