男友沉迷色情片...逼16歲少女「集體玩後門」！她終身掛屎袋





▲澳洲16歲少女被男友強迫集體肛交，導致直腸受傷。（圖／示意圖非當事人／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

現今網路發達，青少年要上網取得色情資訊非常簡單，但若是沒有稱分教育而隨便模仿，真的相當危險。澳洲媒體報導，一名16歲的少女為配合A片上癮的男友，被要求參加非常粗暴的「集體肛交趴」，結果到導致她直腸嚴重受損，終身都得掛著「屎袋」。

英國「每日郵報」報導，近日網路色情造成的危險性愛越來越多，而且最容易發生在青少年身上。一名教師分享經驗提到，曾幫過一位16歲少女，該少女因為男友沉迷於A片，強迫其模仿裡面的情節舉辦了「集體肛交趴」，結果導致少女終身都需要使用「結腸造口袋」（colostomy bag，俗稱屎袋）。



網路安全專家、前警察麥克連恩（Susan McLean）就提到，很多高中女生都因為試圖或是被強迫模仿A片中的情節而導致受傷，「最常發生的是使用各種物品而受傷，通常並不是一開始就有暴力或綑綁這類的情節，而女孩們常常感到無力，無法果斷拒絕」。

一名醫生提到，近期在性行為中受傷的案例越來越多，「肛裂」的情形也不少，而且更常發生在女孩身上，多是異性戀性行為導致的。 墨爾本理工學院教師泰勒（Meagan Tyler）則表示，研究顯示，色情片近年來口味越來越重，充滿暴力情節，「在1990年代被視為『突破下限』的行為，現在變得越來越普遍，成為主流，例如雙龍獲三龍肛交，獲是窒息式性愛等等」。

一名41歲的受害女性也分享她的故事，當她7歲的時候，哥哥就因為看了從店裡偷來的色情雜誌，開始動手猥褻她，幾年前，她被前男友強暴了，當時的確是合意性交，但對方強迫她要玩肛交，最後導致她精神受創，開始害怕肢體接觸，現在連擁抱自己的媽媽都沒有辦法，「A片跟現實真活真的不一樣，在片中演員們看起來很爽，但事實是那真的很痛」。