「看不出有何意義」！傳川普再提退出北約　普丁樂歪收大禮

▲傳川普有意退出北約組織，等同贈送普丁一份大禮。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普先前曾多次表示，對於承擔過多的北約開支感到不滿。《紐約時報》14日引述消息指出，川普過去一年內多次私下向幕僚表示想退出北大西洋公約組織（NATO）。美軍退役將領直言，光是有退出北約這樣的想法，就已等同於贈送俄國一份大禮。

《紐時》報導稱，北約組織峰會去年7月在布魯塞爾舉行時，川普向他的國安官員表示，「我看不出來軍事聯盟有什麼意義」。川普認為，維持北約組織，對美國而言是一種負擔。

川普不滿跨國聯盟已經不是秘密，上台已後先後退出巴黎氣候協定和跨太平洋夥伴協定（TPP），還對美國與日韓的軍事同盟質疑，又再沒有預先知會盟友的情況下從敘利亞撤軍。川普首次提及美國退出北約的可能性時，高層不確定他是否是認真的，但之後他又數次提起此事，另官員感到憂心。

不過，包括時任國防部長馬提斯（James Mattis）和國安顧問（John Bolton）均極力反對此事，強調華府在歐洲的影響力不可失去，否則將會助長俄羅斯的擴張野心。

北約預定4月於華府舉行70周年會議，但等級已從領導人峰會降為部長級會議，使外界擔憂川普藉機再揚言退出。美國前國防副部長（Michèle Flournoy）認為，北約可能是有史以來最強大的軍事聯盟，退出北約是總統能夠對國家做出的最嚴重傷害；前北約司令史塔萊迪（James Stavridis）直言，光是有退出的想法，就已經是送給普丁一份大禮。

CNN報導，一名北約成員國官員表示，過去一年來確實盡全力說服川普堅守對北約的承諾。官員表示，最主要的擔憂並非美國完全退出北約，而是確保川普遵照第5條款履行共同防禦承諾，否則北約名存實亡。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）15日向CNN表示，《紐時》通偏文章「沒有意義」。她說，「這篇報導6個月前寫好時就已經毫無價值，現在更是如此。」白宮強調，川普已經表明盟友必須履行承諾，共同承擔防禦責任；桑德斯提到，川普去年7月訪問北約總部時，曾讚揚北約非常重要，又說美國的承諾「非常穩固」。