禪房%%％...老和尚約14歲少女「情慾流動」　逃亡11年GG了

▲泰國老和尚難耐情慾，和14歲少女在禪房多次發生性行為，逃亡11年後被逮。（圖／翻攝自《世界日報》）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國老和尚索拉薩出家後情慾難耐，竟與寺廟附近的14歲少女多次在禪房發生性關係，在少女家屬發現報警後展開逃亡，沒想到經過11年後，警方還是在近日將他逮捕歸案，但索拉薩堅稱自己與少女是「你情我願」，絕無強迫。目前該案已進入調查階段。

據馬來西亞《中國報》報導，時年50歲的索拉薩在1997年時於猜也奔府一座寺廟出家，因此與住在附近的14歲少女相識，兩人越來越親密，最後甚至時常約在禪房內激情床戰，情事過沒多久就被少女家屬發現，憤而報警處理，索拉薩也不得不展開逃亡人生。

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▲索拉薩為了逃避警方追緝，輾轉在不同寺廟修行。（圖／翻攝自《世界日報》）



為躲避警方查緝，索拉薩一開始先還俗到沙繳府工作，後來又到巴真府的寺廟再度出家，並每隔一段時間就到不同寺廟禪修，就這樣經過了11年，結果15日還是被警方逮到，當時61歲的他正好到暖武里府邦博通縣的某座寺廟修行。

遭捕後，索拉薩對於與少女發生性關係一事供認不諱，但強調當時雙方完全是自願的，並不是強迫少女就範，目前案件已進入調查階段。