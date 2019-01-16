英未來無協議脫歐？　部分英官員視中國為「經濟救星」

▲ 英國脫歐協議闖關失敗，以432比202票大比數否決。圖為英國首相梅伊。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊的脫歐協議表決慘敗，若英國未來硬脫歐，可能會積極與其他國家簽署貿易條約，包括物流系統、貨物關稅流程都可能全盤改變，讓原本受到中美貿易戰影響的亞洲企業再次受到巨大衝擊。但美國學者石宇（Isaac Stone Fish）認為，對於英國政府部分人士來說，中國可能會是個「經濟救星」，並預測北京政府將進一步深化雙方貿易關係及投資。

日經亞洲評論16日報導，日韓企業紛紛示警硬脫歐可能對企業產生的傷害，正在調整公司政策來因應。其中，汽車業所受到的影響可能特別慘重，因為即時庫存系統將受到影響，加上新設立的海關邊境，可能會使得汽車供應鏈陷入一片混亂。

本田公司（Honda Motor）發言人表示，公司在歐洲的業務早已高度整合，若英國在沒有達成協議的情況下脫歐，將帶來嚴重挑戰，「新的邊境檢查將會打亂公司即時物流系統」，且雙邊的關稅將成為本田競爭力造成影響。

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▲▼ 脫歐議題在英國延燒數月，民眾分兩派上街示威遊行。（圖／達志影像／美聯社）

此外，日產汽車（Nissan）發言人提到，公司在英國設有歐洲最大的工廠，呼籲英國要踏上「有序脫歐」這條路，並持續互利的貿易關係。把歐州工廠設在捷克、斯洛伐克的現代汽車（Hyundai）表示，「這對我們來說絕對是一大負面因素」，因為屆時將產生關稅問題。

華盛頓智庫傳統基金會資深政策分析師金凡中（Anthony Kim）認為，三星電子及現代汽車等公司可能為了降低在歐洲的不確定性，並同時利用美韓自貿協議，轉而到美國投資。

美國外交關係協會研究員奧登（Edward Alden）表示，英國為了保住全球經濟地位，預料會積極尋求美國、亞洲國家來簽署貿易協議。美國戰略與國際研究中心研究員賴因施（Bill Reinsch）則認為，英國屆時簽定貿易協議的內容將取決於脫歐條件，「若英國未來硬脫歐，政府將盡可能簽署更多的貿易協議」，包括TPP在內。

美國學者石宇預測，「英國政府當中某些人把中國視為經濟救星」，料北京政府會深化雙邊貿易關係及投資項目，可能提供貸款、簽署重要優惠協議，來鞏固中英新關係。