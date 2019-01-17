愛玩媽為跑趴 給8個月大兒子灌伏特加 結果掛了！

▲愛玩媽雅利琪為了跑趴，讓8個月大兒子喝伏特加。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一個8個月大的寶寶敵不過病毒的攻擊，不幸夭折。但間接造成他夭亡的原因，竟然是因為他的母親失心瘋，為了外出跑趴，竟然給孩子喝伏特加，讓他喝茫了後乖乖的睡。延誤醫治下，結果孩子一「睡」就再也起不來了！

這名少根筋的媽媽目前正接受調查。此事發生在俄羅斯鄰近烏克蘭邊境的謝貝基諾鎮(Shebekino)。據報導，肇事的母親雅利琪(Nadezhda Yarych)之前曾把生病的兒子薩哈(Zakhar)送醫。醫生診斷出他是感染病毒，建議讓他住院。

但一周內4度將孩子送醫的雅利琪，卻拒絕了。據報導，她決定把孩子留在家裡照照顧。英國《太陽報》報導，薩哈在1月5日去世。解剖顯示，死因是病毒感染。

據跟他們一家熟悉的消息人士告訴當地媒體說，雅利琪女士不想跟孩子在醫院一起度過新年假期，以致錯失玩樂趴。 消息人士說，雅利琪在整整一周裡不斷給孩子灌伏特加，好讓她睡飽睡滿，不影響她去跑趴。

孩子的繼父米哈爾(Mikhail Yarych)目前也在接受調查。據了解，他知道當時情況，卻沒有採取任何行動來幫助孩子。現階段警方尚未逮捕任何人，也尚未就此事發表評論。