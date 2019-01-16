全力支持女性自由　沙烏地逃家少女自豪做「正確決定」

▲沙國18歲逃家少女奎農（al-Qunun）在記者會上表達重獲自由的心情。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）為了逃離家人虐待，四處尋求海外庇護，如今受到加拿大庇護，並取得難民身分。她今日在記者會上以阿拉伯文準備的聲明表示，「我非常自豪有能力做出正確的決定，今後也將全力支持全世界女性的自由」。

綜合外媒報導，經歷風風雨雨的奎農今日在記者會上表示，自己是一名幸運兒，因為世界上還有很多不幸的女性在逃跑中失蹤，或是無力改變現實，「從今日起，我將致力支持全球女性的自由，如同我在加拿大體會到的自由」。

報導指出，奎農在多倫多難民安置團體Costi辦公室裡譴責沙烏地阿拉伯不合理的男性監護制度，她在記者會上難過表示，過去曾把頭髮剪短而遭家人監禁6個月，只因伊斯蘭教中禁止女人像男人的裝扮，更受到毆打及威脅，「我的家人不尊重我，不容許我做自己，在沙烏地阿拉伯女性無法獨立，任何事都必須取得男性監護人許可」。

請繼續往下閱讀...

▲奎農（al-Qunun）抵達多倫多時受到國際關注。（圖／路透）

奎農最後還在記者會上表示，感謝加拿大和泰國政府以及聯合國難民事務專員的幫忙，使她能夠移居加拿大，「我明白這裡和世界各地的人都祝福我，並希望聽到我後續的生活，但是我想過正常的生活，就像生活在加拿大的其他年輕女性一樣」。

報導指出，奎農先前趁家人到科威特度假時搭機逃跑，計畫到澳洲尋求庇護，途中在曼谷機場入境時被扣留護照，因此在機場旅館「自囚」。接著在9日獲得聯合國合法難民資格，於12日抵達多倫多受到加拿大庇護。加國外交部長芳慧蘭（Chrystia Freeland）更親自前往接機。

▼奎農被泰國拒絕入境後，將自己反鎖在機場旅館內，求見聯合國難民署申請庇護。（圖／路透）