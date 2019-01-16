川普漢堡拼錯寫hamberders秒刪文　漢堡王抓包狂酸：今天只賣hamburgers

▲ 白宮廚師們因政府關門而休假，川普買速食款待球員。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國政府關門截至15日進入史上最長的第25天，總統川普（Donald Trump）當天在白宮訂購美式速食來款待南卡羅來納州克萊門森大學（University of Clemson）的美式足球隊員。不過，川普發推文時不小心把漢堡的英文「hamburgers」拼成「hamberders」，不但引起網友熱議，就連速食連鎖店漢堡王（Burger King） 也做出回應。

由於政府關門，白宮廚師們全都休假，讓川普選擇買麥當勞、溫蒂漢堡、漢堡王等速食請球員們吃飯。川普推文提到，「在白宮與全國冠軍克萊門森大學老虎美式足球隊（Clemson Tigers）在一起真的是太棒了。因為政府關門，我請客買了很多速食餐點（我付的錢），超過1000個『hamberders』等…不到一個小時，全部都消失了。」

儘管這篇推文不久後就已經修正，但還是被網友抓包。

對此，漢堡王在推特發文回應，「由於昨天的大筆訂單，我們的『hamberders』都賣完了，今天只有賣『hamburgers』。」在貼文PO出去之後，目前已經獲得29.7萬個讚。

此外，網友也趁機嘲笑川普向來不準確的拼字，更把漢堡王商標圖的Burger King改成Burder King。