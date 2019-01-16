抖音紅到IG　社群軟體美妝新挑戰：幫馬鈴薯化妝

▲抖音App近來爆紅。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

一名俄羅斯用戶日前在大陸社群軟體抖音國際版上po出影片，內容是在教大家怎麼「幫馬鈴薯化妝」。影片一出後在網路上掀起風潮，並從抖音紅到IG，許多人紛紛在網路上分享自己的「美妝作品」。

在 Instagram 查看這則貼文 HypNaughty ™（@hypnaughty.makeup）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 4 日 下午 5:56 張貼

「幫馬鈴薯化妝」的影片於2018年12月初第一次出現在抖音國際版，由一名為埃洛娜（Elona Balasyan）的用戶在聖誕節前發布的教學影片。埃洛娜先把馬鈴薯抹上粉底液塗勻，底妝完成後再接著畫眉影、眼影、眼線、刷睫毛、打鼻影和塗口紅。除了臉妝以外，埃洛娜還會幫馬鈴薯畫上一頭金髮，化完後就成了一個「藝術品」。

影片激發了許多彩妝愛好者的創作欲，Instagram上開始出現不少#potatomakeup標籤的圖片和縮時影片，把原本一顆樸素且凹凸不平的馬鈴薯變成美妝展示品，讓人不禁驚訝化妝的前後差距竟能這麼大。

在 Instagram 查看這則貼文 Aimee ✨（@bellarougeartistry）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 下午 2:09 張貼

「幫馬鈴薯化妝」頗受歡迎，有網友打趣說「從來沒有看過這個美的馬鈴薯」、「這顆馬鈴薯比我還美」，也有網友說這根本就是「玩具總動員裡的蛋頭太太（Mrs. Potato Head）」。不過也有上傳影片的網友接受BBC訪問時說，他們認為這就像幫自己朋友化妝一樣，對每個人都是好主意，「這是個好主意，但也浪費食物。」