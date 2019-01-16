男嫌太吵「椅背壓死3歲童」　23歲女冷眼看兒生前喊媽咪

▲ 23歲女霍爾（Adrian Hoare）親眼看著兒子阿爾發（Alfie Lamb）遭到男友華特森（Stephen Waterson）用汽車椅背壓住。（圖／翻攝Adrian Hoare臉書，下同。）

國際中心／綜合報導

英國倫敦25歲男子華特森於2018年2月時因為嫌後座的3歲金髮男童阿爾發太吵，竟然刻意用電動椅背壓男童全身當作懲罰，最後害得男童窒息而死。而男童的冷血母親霍爾當時聽到兒子大喊「媽咪」時仍無動於衷，甚至在兒子窒息前都未出手相救，因此與男友華特森一同遭到起訴，全案仍在審理中。

根據英國《太陽報》報導，當時22歲男子蘭姆（Marcus Lamb）於去年2月1日駕駕到一間商店前時，隨即與後座的19歲女友下車買東西，留下副駕駛座的華特森，以及後座的23歲霍爾與3歲阿爾發。

這時華特森對於男童的吵鬧感到厭煩，竟然授意霍爾把阿爾發放在腳踏墊下，接著按下汽車的電動按鈕，讓椅背直接壓在阿爾發身上，只要一發出聲音就繼續壓，就算當時男童一直哭喊著「媽咪，媽咪」也不放過。直到壓了2次之後，兩人才被路過的民眾大聲喝止，停下虐童的行為。2人也發現男童呼吸開始有困難，行為也出現異常。

▼ 阿爾發拍照時總是露出純真的笑容。

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蘭姆當時與女友返回車上後，五人立刻開車返家，只是才開到一半，阿爾發突然無預警地倒下，嚇壞車上的所有人。當時蘭姆立刻對阿爾發進行人工呼吸急救，只是警方尚未抵達現場，阿爾發早已氣絕身亡。

檢察官阿特金森（Duncan Atkinson）表示，華特森與霍爾於事後還試圖隱瞞事實，謊稱阿爾發是坐計程車後感到不適。只是蘭姆與女友作為本案證人，直接揭發2人的惡行，供稱曾看到霍爾大聲斥責阿爾發，而且還直接賞他一巴掌，而且他當時想急救阿爾發時，還遭到2人攻擊。

目前，華特森遭到警方以「謀殺罪與虐待兒童罪」起訴，而霍爾作為男童的生母，竟然在兒子死前都出手相救，目前也遭到警方以謀殺罪起訴，全案仍在審理當中。