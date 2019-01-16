故宮院藏顏真卿真跡出借日本　16日東京首次展出！

▲國立故宮博物院典藏文物〈唐 顏真卿 祭姪文稿〉16日於日本東京國立博物館正式展出。（圖／故宮提供，下同）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本東京國立博物館15日舉行「顏真卿 超越王羲之的書法名家」展覽開幕式，16日正式開放進場參觀。本次展覽以由故宮博物院出借的顏真卿「祭姪文稿」真跡為最大看點，其餘更有176件分別由日本公私立博物館、香港中文大學文物館與各界私人收藏所借出的展品供現場民眾觀賞，展期將於2月24日結束。

根據《每日新聞》報導，此次展覽聚焦於唐代，從字體變遷、顏真卿的活耀以及對於後世的影響等共分為6個章節介紹。東京國立博物館15日舉行開幕式，邀請駐日代表謝長廷、故宮書畫處長劉芳如、香港中文大學文物館館長姚進莊等人出席剪綵儀式。據悉，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子也爭相一睹真跡風采，光是15日的內覽會就吸引了1200人到場欣賞。

東京國立博物館館長錢谷真美提到，希望能夠透過此次展覽，讓民眾能更加感受的書法的魅力。來自千葉縣的61歲民眾高橋真理表示，真跡所擁有的氣息是複製品無法比擬的，非常精彩，讓人還想再來觀展。另一方面，除了顏真卿的真跡外，「顏真卿 超越王羲之的書法名家」也展出唐代名僧懷素的「自敘帖」。

故宮表示，此次借展雖歷經幾番波折，但故宮最終信守承諾將院藏珍貴文物借至東博展出，相信所有觀眾都會與故宮團隊一樣，以同樣珍惜的心情欣賞顏真卿這幅獨一無二的真情作品。故宮期待透過這次館際合作交流，讓更多人認識浩瀚豐富的故宮珍寶，同時也誠摯歡迎所有喜愛文物的朋友們親臨臺灣、尋訪故宮，領略更完整、珍奇的華夏文化。

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