搭上死亡班機！　從1萬公尺墜落...空姐因「低血壓」成唯一倖存者

▲維斯納是1972年一場空難後唯一的倖存者。（圖／翻攝自Youtube／WargamingNA）



國際中心／綜合報導

1972年一場空難意外中，這位名為維斯納（Vesna Vulović）的空姐因為「低血壓」的生理因素，成為這場飛機失事從一萬公尺高空墜落下唯一的倖存者，而她甚至還是人類墜落且生存下來的最高紀錄保持者。

據「noizz」報導，維斯納出生於南斯拉夫首都貝爾格勒，父親是位商人，母親則是健身教練。從少年時期，維斯納就是披頭四樂團的頭號粉絲，大學才剛上一年維斯納就跑去倫敦追星，過幾天又跟著閨密跑到瑞典首都斯德哥爾摩。父母擔心她學壞，於是強行讓她回到貝爾格勒，沒想到回國後的維斯那卻和父母表示，自己要成為一名空姐，父母也都同意了。

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▲1970年代維斯納的證件照 。（圖／翻攝自維基百科）



1971年，21歲的維斯納正式向「南斯拉夫航空」（JAT Airways）應徵空姐的職位，卻突然想起自己有多年的「低血壓病史」，於是在體檢之前，維斯納狂喝濃咖啡，透過咖啡因的作用讓血壓升高，也真的讓維斯那順利通過體檢、如願以償當上空姐。1972年時，航空公司總部不小心將維斯納和另一位同名的空姐搞混，於是維斯納也因此被分配到了從貝爾格勒飛往瑞典途經丹麥的「死亡班機」。

當天班機準時從斯德哥爾摩起飛，也準時降落在丹麥哥本哈根機場，當時他們注意到有一位神情很詭異的男乘客，一直散發出一股殺氣，而這名乘客下了飛機後就再也沒有上來。之後飛機再次從哥本哈根起飛，沒想到飛了40分鐘左右，飛機的行李艙突然爆炸，發生一陣巨大的聲響，整架飛機也開始在空中解體，飛機內包括機組人員與乘客的28人內，有27人全都被拋到空中，而維斯納則被壓在一輛餐車下，隨著還未分解的機身尾部從一萬公尺的高空墜落地面。

▲和空難飛機同屬於南斯拉夫航空的同型號飛機 。（圖／翻攝自維基百科）



隨後維斯納被一位名為布魯諾（Bruno Honke）的當地村民發現，並趕緊送往醫院。當時維斯納的傷勢十分嚴重，兩條大腿全斷、三塊脊椎骨骨折、骨盆撕裂、肋骨也折斷無數根，陷入昏迷。

沒想到維斯納幸運地竟在事後清醒、身體也漸漸康復，而她又重返斯拉夫航空任職，直到2016年滿66歲去世。談起這場恐怖體驗，維斯那只淡淡的說，「自從那件事以後，我對人生各方面都充滿樂觀態度，如果我都能在那樣的經歷中存活，那以後遇到任何事都沒有理由活不下去！」