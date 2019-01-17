天然ㄟ尚好 網紅「香蕉妹妹」IG大方分享露毛照！

▲▼網紅「香蕉妹妹」大方露毛，網友猛按讚！ (圖／翻攝自Instagram)

國際中心／綜合報導

澳洲昆士蘭州一名美眉+素食部落客因為厭倦「西方文明世界的生活」，決心「做自己」。不久她前跑到南美洲叢林裡生活。並且記錄下自己在大自然生活裡的一點一滴。後來，她以「香蕉妹妹」(Freelee the Banana Girl)的名字把影片上傳到YouTube，還因此成為網紅。

31歲的「香蕉妹妹」表示，自己厭倦了朝九晚五的生活以及穿衣打扮。大自然的生活很好，如今的她不用化妝，單這一項就省了4000多元澳幣(約8.8萬元台幣)。為了更親近大自然，她也不大需要穿衣服，之前她還上傳過用椰子殼當胸罩的照片。她說，這個樣子讓她活得更快樂。

如今，她更宣布告別刮鬍刀，她再也不刮體毛了！關於這個，她曾經發文說：「有人吐槽我的體毛太多，我想說為什麼男人可以保留體毛，而女人不能接受真實的自己呢？ 我12歲時就開始刮腿毛。但現在我已經受夠了！」

為此，她大方把自己的「露毛照」PO上網跟大家分享。沒想到網友反應是空前的正面。有人在她的IG粉絲上留言說：「太有啟發性了」！

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