模擬昆蟲大腦　美國防部要打造「有意識微型AI」

▲ 美國國防部將觀察昆蟲大腦，希望打造出具思維的微型機器人。（圖／免費突庫pixabay）

國際中心／綜合報導

為簡化 AI 工具運行所需的運算能力與硬體數，美國研發高等軍事科技的國防高等研究計劃署（DARPA），將開始執行「微型大腦」（MicroBRAIN）計畫，向各地研究團隊徵求意見，以昆蟲大腦做為觀察對象，研究出微型又具有效率的昆蟲AI，用來執行各式各樣的任務。

根據Meteo報導，由於昆蟲的大腦神經元不到1000個，相較於人類大腦中有6000至7000億個相連的神經元，不僅結構比較簡單，更是比較容易模仿的對象。目前DARPA已公開蒐集各地研究團隊的建議，試圖製造出體型如小型昆蟲一般微型，卻又具效率的運算系統，藉此簡化硬體數量、降低成本。

▼DARPA致力於製造如昆蟲般的微型機器人。（圖／達志／示意圖）

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研究人員希望透過觀察小型昆蟲的大腦，找出其中結構與運算的基本功能，藉此開發出原型運算模型後，並加入適當的硬體設備，用來模仿昆蟲的特殊功能。除此之外，研究人員也希望得出的觀察資料，對於未來製造人工智慧有所幫助。這項計畫也被當作是DARPA推動「第三波 AI」計畫的一部分，透過小規模的快速投資，創造出具思考能力的AI系統。

據悉，這項計畫分為兩階段，參與者於第一階段通過開發關鍵概念後，接下來開始打造昆蟲AI的原型，計畫將於4月3日正式開始啟動，預計持續18個月。DARPA將贊助100萬美元（約新台幣3082萬）給研究團隊用於開發原型。

事實上，DARPA已曾於2018年推出「短距離獨立微型機器人平台」（Short-Range Independent Microrobotic Platforms ，簡稱SHRIMP），致力於製造如昆蟲般的微型機器人，以便未來用於自然災害與其他災難的救援任務。