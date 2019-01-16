好痛！大象母子悲躲4發「烈焰燃燒彈」　村民狠砸火炬、石頭謢農作

▲印度西孟加拉邦人象爭地嚴重，居民使用燃燒彈攻擊大象。（圖／翻攝自Biplab Hazra）



實習記者陳妙津／綜合報導

印度西孟加拉邦近日在網路上引發爭議，由於棲地中的森林被砍伐，野生大象因為缺乏食物，紛紛進入農田中覓食，卻也惹怒了農民，不僅出動火炬、石塊驅趕，還朝一對大像母子投擲燃燒彈，畫面被攝影師Biplab Hazra捕捉下來，立刻引起網民憤怒。

從照片可見，為了驅趕經常破壞農作的象群，Bishnupur村民紛紛對象群的腿部投擲燃燒彈，而大象母子則眼神哀戚，正倉皇地跑過馬路，盡可能舉起腿部，試圖閃避從地上彈起、滿是烈焰的火球。

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▲印度西孟加拉邦人象爭地嚴重，居民們使用燃燒彈攻擊大象。（圖／翻攝自Biplab Hazra）



這種景象並非特例，自過去10年城鎮擴張以來，採礦及工業不斷發展，還建起了運河設施，象群因此逐漸失去賴以維生的叢林，越來越常徘徊在村莊中覓食，全年種植的甘蔗及馬鈴薯更是牠們鍾愛的美食，因此時常造成農民的損失，激化了「人象對立」的衝突。

▲▼居民也會用火炬、石塊攻擊。（圖／翻攝自Biplab Hazra）



40歲的攝影師Biplab Hazra長期以來關心人象空間的問題，曾經以一張大象小心翼翼跨越月台的照片奪得攝影大獎，因為該鐵路正好建於象群的遷徙路線上，2017年時，他還榮獲野生動物保護雜誌Sanctuary Asia的年度攝影師。

▲攝影師Biplab Hazra以這張照片奪得2018年Sanctuary亞洲野生動物攝影獎。（圖／翻攝自Biplab Hazra）



Biplab表示，在西孟加拉邦，政府給予每英畝的損害賠償遠低於其他州，然而居民們又必須面對大象不時對農作物帶來的威脅，因此才會拿起石塊和火炬，他希望能透過攝影來警醒世人環境保護的重要，正是印度象群面對的艱辛困境。

奧里薩邦與西孟加拉邦相鄰，當地野生動物協會秘書Biswajit Mohanty則說，過去象群會沿著森林來回遷移兩邦，但由於城鎮發展，近10年來象群都沒有回歸到奧里薩邦，為了在都市變遷中存活，大象甚至連飲食習慣也在改變。

所幸2017年時，印度最高法院已裁定用火炬或尖刺驅趕大象是非法的，並勒令未來不允許森林相關部門使用。Biplab欣慰表示，過去可能每個人都會配備這些武器，如今以減低為每100人才有1人會使用，未來也將會繼續拍攝照片引起大眾關心，希望政府能把路還大象。

▼Biplab在Bishnupur的照片本週引起網民討論，紛紛發聲支持不能暴力對待大象。





