肯亞奈洛比恐攻「槍手闖飯店大廳自爆」15死　槍戰9hrs美英公民喪命

▲▼ 肯亞當局與武裝份子的槍戰交火持續至少9小時。（圖／達志影像／美聯社）

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國際中心／綜合外電報導

肯亞首都奈洛比15日市中心發生自殺式炸彈恐怖攻擊，已知至少4名黑衣槍手持槍、丟手榴彈襲擊杜塞特飯店（DusitD2 Hotel）和周邊辦公室建築群，並先後在銀行外、飯店大廳引爆炸彈。當局與武裝份子的槍戰交火持續至少9小時，外傳死亡人數已升至15人，其中包含一名美國公民、一名英籍人士以及11名肯亞人，另有數十人受傷。

這場恐攻發生在當地周二下午3點30分左右，嫌犯先是在銀行外頭炸毀數輛汽車後，接著一名自殺炸彈客衝進飯店大廳引爆炸彈，另有數輛汽車慘遭波及被炸毀。此外，多名坐在咖啡廳座位的民眾也中彈，當場趴伏在餐桌和食物檯上。當局獲報後立刻派出安全人員與槍手對峙，槍戰持續數小時，據報已有一名嫌犯被拘留。

▼ 餐廳死者伏屍餐桌。圖經模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 周邊車輛遭到波及起火。（圖／路透）

▼ 現場隨處可見彈孔。（圖／達志影像／美聯社）

事發後，現場多達數十輛救護車、消防車、警車到場處理後續，數百名飯店及周邊建築群的民眾相繼撤離。但9個小時過去，儘管肯亞當局宣稱警方已掌控該區域，但飯店周邊地區仍可聽到陣陣槍聲，直到深夜都沒有平息，據信仍有許多民眾還待在飯店裡。

在現場目擊攻擊事件的飯店清潔人員伊諾克基貝特（Enoch Kibet）提到，當時他正在上班，準備換班交接，沒想到突然聽到一陣巨大爆炸聲，所有人都在尖叫，「我簡直不敢相信我還活著，那個爆炸巨響撼動了整棟大樓。」

▲▼ 民眾壓低身體逃離現場。（圖／達志影像／美聯社）

根據知情人士消息，有15具遺體於當地16日凌晨1點左右送抵奇羅莫（Chiromo）停屍間，料死亡人數還會持續上升。美國政府目前已證實一名美國公民死亡，但並未透露具體細節；另據停屍間工作人員的說法，該批死者當中也包含一名英國人以及11名肯亞人，另有2人身分不明。

在事件爆發數小時後，激進組織索馬利亞青年軍（al Shabaab）已宣稱犯案，直指組織成員已槍殺47人。該組織經常跨境至肯亞進行恐怖攻擊，包括2013年造成67人遇害的西門購物中心（Westgate Shopping Centre）襲擊事件，以及2015年造成148人死亡的加里薩大學（Garissa University）屠殺案。

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