避免無協議脫歐慘劇　外媒：梅伊考慮提動議延後脫歐日期

▲反對脫歐民眾。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相梅伊的脫歐協議草案遭國會否決，工黨也對政府提出不信任投票案，不論英國脫歐的最後結局，若不想走向無協議脫歐，就勢必向歐盟提出，延長《里斯本條約》第50條的脫歐時間規定，延後法定3月29日的脫歐日期。根據外媒指出，目前英國議會已經在準備這項動議。

BBC報導指出，英國首相梅伊（Theresa May）在協議草案遭拒後，已和部分企業人士及高級閣員，提出延後脫歐日的想法。一名企業人士表示，非常多商業界人士向政府詢問，關於無協議脫歐的可能性，而財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）、商務大臣克拉克（Greg Clark）以及脫歐大臣巴克雷（Stephen Barclay）表示，他們正在研擬臨時動議，來延遲《里斯本條約》第50條規定的脫歐時間，但必須等待議會的共識。

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▲支持脫歐民眾。（圖／達志影像／美聯社）



歐盟執行委員會（EC）主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，會督促應盡快釐清脫歐方向，同時歐盟執委會將持續進行應急工作。歐盟成員國在2007年共同簽署，2009年生效的《里斯本條約》（Treaty of Lisbon），其中第50條明訂，任何國家希望脫離歐洲聯盟需遵照的計劃，內容明確指出，決議脫歐的國家，必須在2年內與歐盟達成協議，除非所有會員國都同意才可延期。