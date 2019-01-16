從小學生到阿兵哥！南韓防虐童推「一輩子的親職教育」

▲多數的受虐兒童都是在家中遭到毆打，因此很難被外界發現。（圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

台灣近日虐童案頻傳，因受虐而離開人世的孩童不計其數，而在南韓，虐童個案也不在少數，為了從根本解決家暴問題，南韓政府近年來推動親職教育，在國中小、高中以及大學課程中加入相關內容，讓民眾能夠從小學習正確的價值觀。此外，未來相關課程也會針對當兵男性、準備步入婚姻的情侶與準孕婦等，讓各個不同年齡層的民眾都能深刻了解保護兒童的重要性。

根據南韓保健福祉部調查，近年的虐童申報件數從2015年的1萬7791件，並在2016年激增為2萬9674件、2017年的2萬2367件。另外，因為家庭暴力死亡的兒童在2015年有16名、2016年36名，2017年時更高達38名，持續增加中。為此，南韓也將「親職教育」加入學校必修教育中，甚至是各年齡層的準夫婦、準父母，希望能藉此提高受虐案件的預防率。

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根據南韓犯罪學研究所（KIC）研究，2004年至2013年間兒童保護中心共收到95622件虐童案，其中有高達82.7%由父母親施暴，主要照顧者為6.8%，其他親屬的比例則為6.2%。專家表示，大部分對子女有施暴傾向的父母都是認為孩子是自己的「財產」，合理化施暴行為，且施暴地點大多為家中，因此很難被外界察覺。

另一方面，有許多施虐父母童年時期也曾經遭受父母親的毆打，據了解，部分因施暴造成子女喪命的父母曾表示，自己小時候被虐待時也從未被送往醫院治療，因此不覺得「小孩真的會被自己打死」。兒福專家認為，家暴與虐童案絕非個案，也不僅僅是家庭問題，而是社會根本議題，親職教育是最理想的方案，政府應該由此方面推廣，才能根絕虐童問題。

首爾家庭法院也在2016年宣布，所有正在進行離婚手續與訴訟的父母必須強制接受防虐童教育，如果拒絕上課，將面臨訴訟或是無法獲判離婚。據悉，法院表示，有超過4成的受虐兒童都是來自單親會是再婚家庭，因此認為正在進行離婚手續的父母都需要接受相關教育，但此舉也引發外界質疑。