美國防報告示警「中國軍力漸領先全球」　憂武力犯台風險增

▲ 圖為中國航空母艦遼寧號。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）15日發布「中國軍力報告」（China Military Power），直指北京政府在過去幾年期間內，進行一系列軍事現代化改革並取得新技術，目標提高對抗區域衝突的能力，部分領域已是全球第一。資深國防部官員擔憂，中方在武器系統與技術全面更新的情況下，武力犯台的風險可能升高。

CNN援引報告指出，北京政府一直以來都有意讓台灣最終回歸大陸，阻止台灣獨立，而台灣正是中方發展現代化軍事系統的主要關鍵推手。

報告提到，中方透過直接購買、改裝翻新、迫使外企分享技術的方式，近年來在軍事方面取得長足進展，範圍涉及海陸空，目前已擁有許多先進平台，包括潛艇、水面作戰船隻、導彈巡邏艇、海上攻擊飛機等，甚至發展出世界上第一枚陸地機動反艦彈道飛彈，可用來攻擊敵對航空母艦。

資深國防部官員提到，在取得海陸空領先戰力的情況下，解放軍可能對攻打台灣抱持相當程度的信心，「最令人擔憂的是…解放軍領導階層人士可能會告訴習近平，他們對自己的（拿下台灣）的能力有信心。」但官員並未預測解放軍會採取相關行動。

此外，報告也提到中國在南海的軍事行動有所增加，並增建軍事設施。但五角大廈認為，目前中國正避免衝突進一步升溫，「南海危機增溫並不符合中國的利益。我認為，他們在基礎建設方面取得的進展感到相當滿意，會與其他聲索國進行長期談判。」