密集恐懼慎入！澳洲慘遭上萬老鼠恐攻　農莊淹成「鼠海」

▲澳洲東部、南部深受鼠患困擾，數量多如海洋，讓當地居民憂心忡忡。

實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲鼠患肆虐，尤其以東部、南部地區程度最為嚴重，平均每4年就會有一次大型鼠患，對設施和牲畜造成數千萬美元的損失，讓澳洲居民憂心萬分。

據《太陽報》報導，近日有段關於老鼠在澳洲猖獗的影片在網路上引發討論，數以萬計的老鼠幾乎淹沒地面，從穀倉和居民家中呼嘯而過，讓人看了直起雞皮疙瘩。一旦攻占農莊，老鼠群除了會吃掉儲存的穀物外，會仗恃數量優勢攻擊牲畜。

▲老鼠還會仗著數量眾多，攻擊牲畜，每年造成數千萬美元損失。（圖／路透）



南澳洲Streaky Bay的農民威廉姆斯困擾表示，當在夜間來到農莊時，就能在田野中看到數百萬隻移動的大老鼠，宛如一片湧動的「老鼠海」。不過澳洲公共科學與產業研究機構（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）的研究人員亨利（Steve Henry）去年就曾警告，澳洲老鼠數量極易失控，因為牠們具備恐怖的繁殖速度，正常情況來說，一公頃土地會有4到5隻老鼠，但發生嚴重鼠患的地區一公頃可能有3000隻老鼠以上。

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▲▼老鼠肆虐澳洲。（圖／翻攝自YouTube／Animal Planet）



目前仍不清楚災害的確切成因，但有人懷疑是過去歐洲人移民時，將老鼠攜帶來澳洲，而當時恰好幾乎沒有掠食者所導致。據國家地理雜誌報導，澳洲最嚴重的一次災難在1993年，當時總計造成全國5300萬英鎊損失（約新台幣21.2億元），而在2010年時，甚至在南澳洲、維多利亞省、西澳洲等地造成上萬公頃的農作物被破壞殆盡。

▼農莊中所有縫隙都被老鼠佔據。

