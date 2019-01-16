萌妹開大貨車！「I級甜笑+水蛇蠻腰」IG曝光　載貨1年跑20萬公里

▲日本一名超性感女司機，駕駛大卡車載貨。（圖／翻攝自Rino推特、Instagram，下同）

國際中心／綜合報導

外界的刻板印象幾乎都是粗曠男性駕駛大卡車，然而日本一名女司機竟跳脫這個刻板框架，不僅以女性之姿成為大貨車司機，而且還擁有性感火辣的好身材，打扮得超美開車，保養卡車也是一流，而且她還是插花與舞蹈的講師，多才多藝。

出生於日本高知縣、擁有I級好身材及水蛇腰的萌妹司機佐佐木梨乃（Rino）她自我介紹表示，自己除了擔任司機之外，也是時裝、插花、舞蹈講師，她的貨運物流主要以水產、蔬果等長途運輸為主。

因為自己相當愛美，Rino每天都會特別打扮，她還在車上貼滿了亮粉，內裝設計甚至有著豹紋圖案，將卡車彩繪一番，車的外表特色就如她本人一樣非常亮麗性感。她開的車是在2016年購入，1年就跑了20萬公里。

除了要載貨、搬貨，Rino有時為了要解決卡車的問題，變成「黑手」，親自修理車輛，但她仍不忘要把自己打扮得相當美麗，無論是工作或者休假，她都會穿得相當性感。她說，女人打扮得美麗不是為了別人，「只是想讓自己過得更開心而已。」

►►佐佐木梨乃（Rino）的Instagram

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