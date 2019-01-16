房客伏屍餐桌！奈洛比飯店恐襲傳14死　槍戰逾5小時仍在繼續

▲肯亞奈洛比恐攻。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

肯亞首都奈洛比當地時間15日下午3時發生恐怖襲擊，槍手攜帶炸彈、步槍於市中心一處高級商業區發動攻擊，據報至少已有7人死亡，另有消息指出，喪命人數可能多達14人。索馬利亞恐怖組織「青年軍」（al Shabaab）已經出面聲稱犯案，而槍戰持續數小時仍未平息，死傷人數恐將繼續上升。

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▲現場隨處可見彈孔。（圖／達志影像／美聯社）



事發在奈洛比市中心的杜塞特飯店（Dusit Hotel）附近建築群，第一時間現場入口處有多輛汽車起火燃燒，且不時可聽見槍響，隨後大批軍警到場封鎖該地區，並陸續有傷患被運出。當地醫院與目擊者向路透社表示，目前已知有7人死亡、8人受傷。

最先抵達現場的法新社攝影師則說，在建築群內發現有5名死者於餐廳遭擊斃，趴伏在餐桌和食物抬上；另有一名不願具名的警員表示，在建築內至少看見了14具遺體，因此可能還有更多罹難者。

▼餐廳內死者伏屍餐桌。圖經模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）



據目擊者指出，其中一名武裝份子先在飯店門口進行自殺式炸彈襲擊，其餘人則衝入飯店內開槍。當局已經派出反恐特警進入飯店內，肯亞國家警察總長波因內（Joseph Boinnet）稍早前表示，攻擊事件持續5個小時仍在繼續，直到入夜後行動仍在進行當中。

路透社報導，瑞士保安公司負責人麥迪克（Serge Medic）也在事發後趕往現場支援，並攜帶武器和軍警一起進入建築內部，但隨即遭到武裝份子火力壓制，不得不撤退。他說，飯店大門完全被炸開，看見一隻人手斷肢飛到路中央，並在飯店大廳看見未爆手榴彈。麥迪克引述另一名目擊者的說法，稱看見兩個頭戴頭巾的武裝槍手，身上掛滿了子彈彈鏈。

索馬利亞青年軍已經宣稱作案。該組織經常跨境至肯亞進行恐怖攻擊，包括2013年造成67人遇害的西門購物中心（Westgate Shopping Centre）襲擊事件，以及2015年造成148人死亡的加里薩大學（Garissa University）屠殺案。

▼軍警封鎖現場。（圖／達志影像／美聯社）

