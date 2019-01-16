荷蘭航太公司推「把孕婦送外太空生產」　新生兒要跟著跳傘！

▲荷蘭航太公司推「外太空寶寶」計畫。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

儘管在2019年有許多預言，推斷地球毀滅日期，或是過世物理學家霍金也曾推測的地球壽命，其實科學家不斷的研究嘗試新的方式，希望可以替人類謀出另條生路，日前傳出荷蘭一個天文組織「Spacelife Origin」計畫將一名孕婦送到外太空，並且以科學的名義生出第一個「外太空寶寶」。

綜合外媒報導，該組織認為，在無重力的環境下，可以順利將孩子分娩，是人類未來想要移居其他星球的主要必備科技、條件之一，因此首要計劃就是在2024年可以出現「太空寶寶」。組織內的高層艾伯特(Egbert Edelbroek)表示，已經陸續找了許多航太公司進行面談，並且希望可找到資金、贊助者，「其中最重要的，我們已經找到自願到太空中生小孩的人。」

但根據專家推測，生產過程中，除了火箭發射升空就已經存有極大的風險外，在起飛到穩定之間，太空員要承受超出3倍的重力，若中間發生任何不穩定的現象，更可能需要承受更大的重力；另外外太空環境卻發重力，產婦該如何施力，並且進行麻醉、甚至緊急手術，都可能是需要再評估的問題。

「Spacelife Origin」因應此問題則提到，因為考量到醫療狀況，這趟太空生產之旅將會有世界級的菁英醫療團隊隨行，若是分娩順利，回到地球後降落，該用降落傘降落於何處也是一個問題，因為新生兒跟剛生產完的媽媽，根本無法承受。外界則認為，「這項計畫還太過於籠統，需要再調整。」