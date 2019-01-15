隔壁男乘客突然抓狂　阿嬤搭車莫名被打成「紫黑色」豬頭

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加拿大蒙特婁(Montreal)一名92歲婦人日前搭乘共乘計程車時，身旁的男姓乘客突然抓狂，朝她暴打一頓，不但鼻樑被打斷，雙眼瘀青浮腫甚至呈現可怕紫黑色，模樣看起來十分嚇人。家屬氣憤質疑，司機為什麼會不顧老母親安全，讓她坐到暴力男子旁邊。

這起事件發生在去年11月11日，92歲婦人福格爾曼(Hanka Fogelman)當時搭乘共乘計程車，此服務是由蒙特婁交通局(STM)為老年人及行動不便者所提供的公共交通服務，一上車司機便告訴她，盡量不要和旁邊的男子說話，因為對方是有攻擊性的。

福格爾曼雖然乖乖照做，但車才行駛了幾分鐘，她便突然遭旁邊男子暴打，「我的鼻子開始流血，我不知道該怎麼辦」。司機則是表示，2名乘客在車上十分安靜，男子原本在低頭寫字，接著毫無理由便突然打人。警方到場時，男子仍安靜在後座玩填字遊戲，好像完全沒有意識到自己做過什麼。

家屬雖然氣憤投訴，但蒙特婁交通局回覆，乘客事前沒有徵兆，司機當時實在無法預知乘客後來會出現暴力行為，只是想順利完成載客。警方則表示，打人的男子由於有智力方面的殘疾，所以不會進行起訴。

▼一名老婦人日前搭車時，莫名被隔壁男子打成豬頭。（圖／示意圖／視覺中國）