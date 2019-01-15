黑洞為何巨大？發現前未見吞星現象 輻射強度高50倍！

▲2017年時，科學家首度成功捕捉到「黑洞吞星」現象，把它命名為AT 2017bgt。(圖／翻攝自NASA官網)

國際中心／綜合報導

來自美國、智利、波蘭、以色列及英國等多國天文學家，之前首度發現一個 前所未見的黑洞吞噬星體現象(star swallowing' event)，有別於以往所知的「黑洞吞星」。專家解釋上述新「吞星現象發生時，在黑洞周圍記錄到的輻射更強，並且出現新光源。

這次發現或許有助於研究黑洞形成之謎、以及它們能夠變大、成為超大質量黑洞的原因。 天文學家兩年前透過「全天自動超新星搜索計劃」(All Sky Automated Survey for Supernovae)，成功捕捉到這次「黑洞吞星」現象。當時發現黑洞周圍的輻射強度比2004年那一次吞星高出逾50倍，科學家把它命名為AT 2017bgt。

當時一度以為這只是普通吞星或「潮汐力崩解」現象(tidaidal disruption event，指黑洞以強大重力將星體解體、並將之吞噬)。然而，團隊用多個太空及地面望遠鏡觀察一年後，發現AT 2017bgt的光線組合 。在以往的「潮汐力崩解」現象中從沒出現過。 因此相信這是新發現。

研究成員之一、特拉維夫大學納策教授(Hagai Netzer)說：「我們早在1980年代已假設黑洞將它周圍的氣體吞噬時，可能會產生這種光線。這次是首度發現上述過程。」

專家目前已記錄到兩次相似的吞星現象，希望可早日解開更多黑洞之謎，但目前尚未找出AT 2017bgt的成因、以及黑洞能突然加快吞星速度，變成超大質量黑洞的原理。相關報導請看這裡