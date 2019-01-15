小手穿過婚戒！出生體重464克「迷你嬰」3歲了...活潑可愛變這樣

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英國一名早產女孩茉莉（Mollie）於2015年出生時，由於罹患「胎兒宮內發育遲緩症」，身體骨架相當瘦小，體重也只有464克（正常嬰兒平均體重3200公克），連父母的婚戒都可以直接變手環。

據《每日郵報》報導，茉莉從小就是小小鬥士，也是佩林（Perrin）夫婦的第一個小孩，在媽媽肚子裡時就患有臍帶無法正常吸收養分症狀，只待了27週就提早出生了，醫生曾警告，由於茉莉的體重過輕，可能撐不過三週，但佩林夫婦卻堅信再困難，只要小心呵護就可以讓她安心長大，一直到出生後第25天，夫妻倆欣喜終於能夠抓住女兒，最後也平安地活下來。

▲出生25天的女娃，纖弱小手臂竟然可以穿過父親的婚戒。（圖／達志影像／newscom）

出生後7個月的茉莉，體重達2.6公斤，佩林夫婦不敢相信可以帶女兒回家，對於之前醫生說過無法活超過3個禮拜的斷言，他們深怕在照顧女兒的過程中有任何閃失，每天處於戰戰兢兢之中，但如今可以將女兒接回家，讓他們一度淚崩。

茉莉的父母也將茉莉辛苦成長的點點滴滴記錄起來，看見女兒健康長大，也慶幸當初並沒有放棄她。

1歲左右的茉莉像一般幼童一樣健康，還長出了2顆門牙，看起來相當可愛，佩林夫婦很感謝當初醫療團隊不放棄的救治。已經3歲的茉莉變得很活潑，可以像一般小孩一樣上幼稚園，很難想像她剛出生時的瘦弱模樣。