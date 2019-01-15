13歲少女被綁架3個月！　「困在黑暗床下」恐怖過程曝光

▲ 派特森有一天在路邊看到潔米，那時就暗自對自己說，「她就是我要帶走的女孩」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

去年10月，美國威州13歲女孩潔米（Jayme Closs）遭到21歲男子派特森（Jake Thomas Patterson）綁架，如今平安逃脫。派特森出庭時坦承，有一天開車去上班時，正好停在一台校車後面，看到了潔米搭上車，那時就暗自對自己說，「她就是我要帶走的女孩」。派特森犯案前曾兩度到女孩家外，第3次才闖入屋內行兇，先是槍殺潔米的父親，之後又在傑米面前槍殺她的母親。

據《每日郵報》報導，法院資料顯示，派特森當時身穿全黑衣服，帶著頭套、帽子和手套，把潔米四肢綁住、嘴巴堵住並拖出家門，之後開車兩個多小時來到一間小屋。抵達小屋後，派特森要求潔米換上他妹妹的睡衣，再把潔米原本的衣服燒毀，以「消滅證據」。

潔米3個月以來被關在小屋裡，當有人來拜訪時，派特森就把她關在雙人床底下、要求她不要發出聲音，「不然會有不好的事發生」。派特森在床的周圍堆滿籃子、箱子等重物，讓潔米無法出來。有時候，潔米待在黑暗的床下好幾個小時，沒有東西吃，也不能上廁所。女孩憶述，有一次不知何故，派特森發了脾氣，很大力地打了她的背部。

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...

▲ 潔米3個月以來被關在小屋裡的一個雙人床底下。（圖／CFP）



本月10日，潔米趁派特森出門時，用力把壓在床上的重物搬開，成功脫逃並向一位遛狗的路人求救。警方依照她提供的線索展開調查，發現了派特森的車子，將他逮捕到案，也找到行兇時用的槍枝。

《時代》指出，派特森沒有前科，高中時的夢想是加入海軍陸戰隊，人們形容他是個安靜的好學生。派特森犯案動機還有待釐清，但行兇前特意剃了頭，以免留下證據，顯示有詳細的預謀。如今，他面臨2項蓄意殺人罪以及1項綁架罪。

▲▼ 派特森14日出庭。（圖／達志影像／美聯社）

