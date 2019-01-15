4歲女童將果汁灑到Xbox遊戲機　遭母親19歲男友暴打致死

▲4歲女童遭暴打致死，只因打翻果汁在遊戲機上。示意圖，非新聞內所指遊戲機。（圖／記者周之鼎攝）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州沃基根市（Waukegan）19歲費爾（Johnathan Fair），日前因女友的女兒打翻果汁在Xbox遊戲機上，憤而將4歲幼女暴打致死，還謊稱是不小心摔倒頭去撞到門，送醫後手術48小時後仍回天乏術。費爾也被依四項一級謀殺罪遭到控訴。

綜合外媒報導，據檢方指出，費爾在去年12月13日將女友的女兒門德茲（Skylar Mende）送到芝加哥與盧黎爾兒童醫院（Lurie Childrens Hospital）急救，還稱她是因為她在玩耍時，不小心跌倒撞到頭部，但醫生卻懷疑，由於女童身體和頭部都有多處傷口，應該是遭到劇烈搖晃、撞擊虐待。

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▲可憐的女童被打到腦部充血。（圖／翻攝自pixabay）

事後，費爾又改口向警方全盤托出，他是因為門德茲將果汁打翻到遊戲機上，一怒之下，對她拳打腳踢、還曾經把她踢到房外走廊，而這次情形更嚴重將她打到昏迷不醒。檢方表示，若被定罪，費爾將面臨60年到自然年齡的終身監禁，不得假釋。

阿米蘭特（Sam Amirante）則說，當一切費爾毆打事實全部浮現於檯面時，他將會被無罪釋放。但大陪審團日前也對費爾增控四項一級謀殺罪，於2月17日開庭。

▼19歲費爾將面臨60年到自然年齡的終身監禁。（圖／翻攝自Waukegan Police Department）



