降錯機場！伊朗軍方波音707貨機失控墜毀撞破圍牆　15人罹難

▲ 機上肉品。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊朗軍方證實，一架波音707軍用貨機當地時間14日在首都德黑蘭以西40公里外的艾布士省（Alborz）法斯機場附近墜毀，機上16人中有15人不幸罹難，初步研判是機師降錯機場造成。

《路透社》報導，伊朗軍方透過《法斯通訊社》（Fars news agency）聲明指出，「一架運補肉品的波音707貨機自吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）起飛，今天在法斯（Fath）機場緊急迫降，一名飛航工程師已送醫」，而這名飛航工程師也是唯一的倖存者。

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▲ 機身周遭都是救災人員。（圖／路透社）

官方媒體伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）的影片中可見，機身殘骸起火燃燒，焦黑的機身周圍可見許多救護人員。根據軍方聲明，飛機降落時衝出跑道，撞上跑道盡頭的圍牆，起火燃燒，但失事原因和人員傷亡細節有待調查。

俄羅斯媒體《塔斯社》（TASS）則引述《法斯通訊社》消息指出，飛機本應降在卡拉吉（Karaj）的帕雅姆恩（Payam）機場，機師卻錯降不適合大型貨機降落的法斯機場，導致飛機失控衝出跑道，撞毀分隔機場與附近住宅區的圍牆。