「她讓我好狂野」！19歲男娶72歲阿嬤　兩年不變心...

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相愛不分年齡。美國田納西州一名19歲男孩哈維克（Gary Hardwick），2016年夏天在一場喪禮上對72歲阿嬤艾美達（Almeda）一見鍾情，之後更決定和她攜手共度一生。至今兩人結婚2年依舊甜蜜滿分，天天在臉書曬恩愛，也很珍惜彼此的感情。

據英國《太陽報》報導，2016年當時70歲的艾美在兒子羅伯特的喪禮上，遇見了年僅17歲的哈維克，而羅伯特剛好是哈維克的姑丈，從那時就對他一見鍾情並認定他就是Mr Right。之前有過一段43年婚姻的艾美，在丈夫去世後就一直是單身，直到哈維克的出現，才讓她又相信愛情，小倆口也常在Youtube 上放閃，充滿粉紅泡泡，每天都必須稱讚彼此、親吻、擁抱，甚至發生親密關係。

▲哈維克娶艾美達2年了，仍經常彼此讚美、抱抱、親吻。（圖／翻攝自Gary Hardwick臉書）

艾美也回憶道，曾經問過哈維克「看，我今年71歲了，你才18歲，我會太老嗎？」聽到這番話哈維克甜甜一笑「年齡只是一個數字而已。」

哈維克也曾說過，兩人的第一次性關係就發生在新婚之夜，他甚至大讚艾美達「太棒了，遠超過我的狂野幻想，她真的是理想情人。」

▼哈維克於2016年和艾美步入禮堂，婚後小倆口也常談心、不留疙瘩到隔天。（圖／Gary Hardwick臉書）

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由於哈維克曾經一段與77歲阿嬤戀愛的不好經歷，艾美認為必須坐下來與小丈夫好好談談，解開心結和問題，平日相處也會互相當忙打掃、做飯，增添生活中的小情趣。她更強調，很多事一定要當下說出來，因為無法擔保明天。

