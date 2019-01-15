為了氣死前男友　女獸醫和妹妹「裸體壯遊」野外露出療情傷

▲女子選擇裸體壯遊的方式療情傷。（圖／翻攝自Instagram／holdon2yerbutts）

國際中心／綜合報導

美國35歲女獸醫梅根(Megan Marie)為了治療情傷，竟然和妹妹決定以「裸體壯遊」的方式，踏上了長達數個月的漫長旅途，還將「野外露出」照片大分享到Instagram上，表示自己之所以要這樣做是為了氣死前男友。

居住在密蘇里州堪薩斯城(Kansas)的梅根，原本是一名不愛戶外運動的城市女孩，但2015年和前男友分手後，她為了克服情傷，5月便決定與妹妹艾琳(Erin)踏上為期2周長達4千公里的公路旅行，2人一起從科羅拉多州以露營方式，前往位於加州的舊金山市。

梅根為了讓前男友忌妒，刻意將旅行的照片與過程分享到Instagram，沒想到意外成為網紅，吸引上萬網友追蹤帳號，一開始穿著衣服旅行的她，後來決定大解放，自從2016年7月在加州沙灘上拍了第一張裸照後，收到許多網友的正面鼓勵，讓她更有信心，後來固定每周會發布一次她的野外露出照，「我真的很享受在野外裸露的興奮感」，為了避免被其他遊客撞見，每次都會盡量在15分鐘內快速拍完。

梅根坦承自己原本有憂鬱症，感謝這段旅程，對她的心理健康產生了很大的幫助，現在她想要利用自己在網路上的人氣來發揮正面影響力，「我知道這是一個充滿屁股的帳號，但我覺得既然我現在有這些粉絲，應該以更正面的方式，向人們傳達重要的事情。」

▼目前梅根和她的狗一起踏上旅途中。（圖／翻攝自Instagram／holdon2yerbutts）

往下滑動繼續看文章...

往下滑動繼續看文章...