許願池年吸金5310萬怎麼花？　羅馬市長要充公、教會想救窮人

▲ 「特雷維噴泉」是羅馬最大的巴洛克風格噴泉。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

義大利羅馬著名的「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）一年到頭吸引各國觀光客，許願池撈出的錢幣每年有將近150萬歐元（約新台幣5310萬元）。對於該如何處置這筆錢，羅馬市議會與羅馬天主教最近起了爭執。從2001年起，這些錢都會捐給天主教慈善組織明愛會（Caritas），但羅馬市議會因財政問題，想將它納入國庫，市長拉吉（Virginia Raggi）決定用來整修古老建築。

對於市議會的決定，羅馬天主教表示，這會打擊窮人的生活。明愛會的總監安巴魯斯（Benoni Ambarus）神父告訴天主教報紙《未來報》，「我們沒有預料到這樣的結果，我希望這不是最終的決定。」該報12日以「與最窮的人搶錢」（Money taken from the poorest）為標題撰文批評市議會。

▼ 1954年的經典浪漫喜劇電影《羅馬之戀》帶起了朝「特雷維噴泉」投幣許願的風潮。（圖／達志影像／美聯社）



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羅馬市議會已批准這項變革，預計4月生效。不過，許多義大利居民在社群媒體上聲援教會，希望市議會能夠重新考慮這項決定。經過周末的輿論壓力，市長拉吉14日表示，這筆錢會保留給明愛會，「我在此證實，（錢幣）會繼續用於教會的慈善活動，從來沒有人想過要剝奪明愛會的這些資金。」

將近300歲的「特雷維噴泉」是羅馬最大的巴洛克風格噴泉，1954年的經典浪漫喜劇電影《羅馬之戀》（Three Coins in the Fountain）帶起了投幣許願的風潮。傳說朝許願池投擲1枚硬幣，總有一天能重回羅馬；投2枚錢幣，會擁有新戀情；投下3枚，則有情人終成眷屬。