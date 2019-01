許願池年吸金5310萬怎麼花？　羅馬市長要充公、教會想救窮人

▲ 「特雷維噴泉」是羅馬最大的巴洛克風格噴泉。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

義大利羅馬著名的「特雷維噴泉」(Trevi Fountain)一年到頭吸引各國觀光客,許願池撈出的錢幣每年有將近150萬歐元(約新台幣5310萬元)。對於該如何處置這筆錢,羅馬市議會與羅馬天主教最近起了爭執。從2001年起,這些錢都會捐給天主教慈善組織明愛會(Caritas),但羅馬市議會因財政問題,想將它納入國庫,市長拉吉(Virginia Raggi)決定用來整修古老建築。

對於市議會的決定,羅馬天主教表示,這會打擊窮人的生活。明愛會的總監安巴魯斯(Benoni Ambarus)神父告訴天主教報紙《未來報》,「我們沒有預料到這樣的結果,我希望這不是最終的決定。」該報12日以「與最窮的人搶錢」(Money taken from the poorest)為標題撰文批評市議會。

▼ 1954年的經典浪漫喜劇電影《羅馬之戀》帶起了朝「特雷維噴泉」投幣許願的風潮。(圖/達志影像/美聯社)



羅馬市議會已批准這項變革,預計4月生效。不過,許多義大利居民在社群媒體上聲援教會,希望市議會能夠重新考慮這項決定。經過周末的輿論壓力,市長拉吉14日表示,這筆錢會保留給明愛會,「我在此證實,(錢幣)會繼續用於教會的慈善活動,從來沒有人想過要剝奪明愛會的這些資金。」

將近300歲的「特雷維噴泉」是羅馬最大的巴洛克風格噴泉,1954年的經典浪漫喜劇電影《羅馬之戀》(Three Coins in the Fountain)帶起了投幣許願的風潮。傳說朝許願池投擲1枚硬幣,總有一天能重回羅馬;投2枚錢幣,會擁有新戀情;投下3枚,則有情人終成眷屬。