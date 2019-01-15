冷氣工嫌路人太吵　怒甩巴掌害休假役男「頭撞水泥地」腦死

▲ 21歲男子無故被打到昏迷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起離譜的攻擊案，一名正在服役的年輕男子趁休假外出，和朋友相約吃完飯後在餐廳外聊天，沒想到此時卻有一名陌生男子經過，突然伸手賞他耳光，力道大得讓他摔倒在地，因為頭部受到撞擊而腦死。

慶尚南道金海中部警察署14日宣布，23歲李姓冷氣工人涉嫌以「很吵」為由，毆打素不相識的路人，導致對方腦死，遭到逮捕。根據警方說法，21歲的朴姓役男日前休假外出，12日凌晨2時30分左右在金海市仁濟大學附近街上和朋友開心聊天，卻突然遭人狠狠甩了一巴掌。

毫無防備的朴男被打得摔倒在地，頭部直直撞上水泥地後陷入昏迷，雖然緊急送醫接受手術，仍然沒有恢復意識，被院方宣告腦死。

李男在訊問中供稱，「朴男一行人在餐廳前面又吵又鬧」，才會動手打人。警方相關人士14日指出，李男原先僅適用傷害罪嫌，但受害者被宣告腦死，罪名也更改為暴行致死，且他犯案當時喝得爛醉，預計向法院聲請羈押。

這起事件透過媒體曝光後引發眾怒，網友紛紛留言表示，「到底是多用力，一下就把人打成這樣」、「這是憤怒調節障礙吧」、「爸媽該怎麼辦」、「正值前途不可限量的21歲卻突然腦死」、「出門在外稍微大聲點又怎麼了？就算真的覺得吵，打人就是不對」。