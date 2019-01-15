「含水」小行星下世紀逼地球　撞上將是「原爆8萬倍」

▲小行星貝努、地球及月球的合照。（圖／翻攝自NASA官網）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）公布「最遠小行星貝努（Bennu）」與地球和月球的合照；同時也預測貝努的移動軌跡，發現它有機會於下個世紀時接近地球，若是撞上地球，威力會「廣島市原子彈爆炸」的8萬倍。歐西里斯號在抵達貝努的前一個月，曾探測到有水合礦物的蹤跡，而這些礦物質都要有液態水才能形成，所以推測過去可能存在液態水。

綜合外媒報導，貝努重達8700萬噸，直徑可是比「香港中環廣場的長度還高」，重量甚至是鐵達尼號的1,664倍，也因此如果撞上地球，威力將會廣島原子彈的8萬倍。

據報導，不過專家對於此事也申明，就現階段而言，無須過度擔心世界末日，因為貝努是預計在下個世紀才會接近地球；而到時候它會在月球和地球之間經過，引力也會將行星改變軌道，同時也預計，撞上地球的機率是2700分之一。

美國太空探測船「歐西里斯-雷克斯」（OSIRIS-Rex）目前正繞著小行星貝努航行，也於上周拍下小行星貝努、地球及月球的合照，圖中也可以看到，地球和月球看起來相當的小。

據了解，科學界經過推論後認為，在億萬年因為小型撞地球，把化學物質轉移到地球表面，才孕育出現在的生物；歐西里斯號會將小行星貝努的石頭樣本收集回地球表面，希望能更加瞭解人類起源之謎。