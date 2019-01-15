庫德族陷歐亞權力鬥爭　亡兵之母：美國將我們留在路中央

▲科巴尼的庫德族人墓地。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普日前宣布全面自敘利亞撤軍，將庫德族民兵盟友棄之不顧，他們是美國在當地最堅定的盟友，雖然伊斯蘭國已幾乎潰敗，但戰爭依然在東部接近伊拉克邊境的地區進行著。敘利亞科巴尼的墓地中，新的墓碑不斷增加，川普卻決定毅然離去，庫德族的母親在墓前哭泣，慨歎孩子的壯烈犧牲仍未能換來安定。

根據CNN報導，每個週五庫德族人都會來到敘利亞科巴尼的墓地，分送甜食，並紀念他們在與伊斯蘭國的戰爭中喪生的親人，身後的則是新建的墳墓。最近一次的訪問中，一群婦女站在年僅27歲的犧牲者Mahmoud Rassoul的墓前，母親Najma癱倒在地，親吻兒子的照片，一位家庭成員將Najma從泥地中拉起。

Najama在知道美國宣布退兵及其影響時痛苦地表示，「他們達成了自己的目的，利用庫德人擺脫伊斯蘭國，現在卻離開了我們。美國應該給予我們支持，卻將我們留給土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），犧牲了我們之後離去。」

Adel Qassim說女兒死時只有19歲，是庫德族YPG的民兵戰士，在伊斯蘭國襲擊當時做為據點的學校，「她是如此勇敢，還是所在單位的指揮官。在和IS戰鬥了13小時之後，彈藥終究被用盡了，他們只能自爆以避免被捕。」當問到對美國撤出的看法時，年輕戰士的母親短暫停頓後說，「這是一個錯誤！是一個錯誤！他把我們留在了路中央。」

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▲一名老人坐在敘利亞與土耳其的邊界附近的小丘上。（圖／路透）

CNN記者開著車在敘利亞北部的庫德地區穿梭，一而再的聽見人們絕望的說，「美國人做出了承諾，但那現在聽起來很空洞。」庫德人的立場相當不穩定，土耳其視他們為恐怖份子，而在西部還有敘利亞總統阿塞德的政府，及其背後伊朗與俄羅斯政權的支持。

阿塞德政權與俄國、伊朗覬覦庫德族自治聯邦原因為，庫德族極盛時期控制大約四分之一敘利亞領土，包括許多珍貴的農地與石油產地，庫德族還會建立地方自治機構，並逐步擴大自治區的規模，必須收回才能回復敘利亞的統一。

Arimah鎮的庫德指揮官與發言人Sharfan Darwish提到，美國為庫德人提供了一些必需品，做為交換，庫德人將戰爭帶到伊斯蘭國，「在共同打擊恐怖主義的那些年以後，協助保障我們的安全是他們最低程度的義務。沒有人期待他們永遠在這停留，但這個時機很奇怪，宣布的方式也很奇怪。」

▲美軍已開始撤出在敘利亞的軍備。（圖／達志影像／美聯社）

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）和國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）先後訪問中東，藉此鞏固盟友信心。波頓6日才剛表示，完全擊潰IS殘存勢力、保護庫德族戰士是華府從敘利亞撤軍的前提；龐畢歐則說，「撤出武裝部隊的同時，繼續在當地進行殲滅IS的行動。」兩人說法截然不同，龐畢歐更暗示，美軍可能會透過「其他方式」續留中東地區。

專家也警告，假若美軍迅速撤出敘利亞，不僅留下IS在敘利亞死灰復燃的可能，把這個戰火未熄的中東重鎮拱手讓給俄羅斯、伊朗、土耳其與殘暴的阿塞德政權，恐怕將發生更進一步的權力鬥爭，而庫德族無疑將遭到夾擊。