自稱受害者！白人律師「雨傘猛戳」亞洲女　千人連署要她入獄

▲千人連署表達對安娜的不滿。（圖／翻攝自Change.org）



國際中心／綜合報導

美國紐約地鐵去年12月發生一場激烈衝突，當時40歲的白人女律師安娜（Anna Lushchinskaya）與一名亞裔乘客陷入紛爭，她使用歧視性的言語辱罵對方，還拿出雨傘打人，她近期受訪時則堅稱自己沒有錯。對此，許多華裔民眾感到相當氣憤，連署要求撤銷安娜的律師資格並要她服刑，至今已有近7000人支持。

安娜去年12月11日遭到逮捕，她在地鐵攻擊20多歲的董姓女子（Michelle Tung），用髒話辱罵亞洲人，還一度把頭髮往後綁，從名牌包中拿出雨傘打人好幾次又吐口水，囂張的她甚至還踹董女。旁邊的乘客都瞪大雙眼，不敢相信眼前發生的事。

然而，安娜近期打破沉默，接受Inside Edition採訪時說自己才是受害者，「影片沒有從最一開始的地方播放。」她必須捍衛自己的權利，不後悔使用歧視性的語言。



安娜將在1月22日出庭對指控做出回應，她先前還因涉嫌使用辣椒噴霧攻擊其他乘客而被逮捕。有人已在請願網站發起連署，直呼安娜不值得被寬恕，必須入獄，律師執照也要撤銷，很多亞裔網友都支持讓她受到應有的懲罰。

►►甩雨傘、狂踹華裔乘客！ 滿口「滾開」的白人女原來是律師