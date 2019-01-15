挺移民同志！波蘭「進步聲音市長」遇刺身亡　嫌犯持刀衝上台

▲阿丹莫維奇（圖右）遇刺前還在台上演講。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

波蘭格但斯克（Gdańsk）市長阿丹莫維奇（Paweł Adamowicz）13日晚間出席一場慈善活動，被一名衝上台又持刀的嫌犯刺傷，經過5個多小時的手術不治身亡，這個消息已由波蘭衛生部長蘇莫斯基（Łukasz Szumowski）在14日證實。凶嫌是27歲的男子，有過暴力犯罪的前科。

《美聯社》報導，53歲的阿丹莫維奇是相當受歡迎的市長，長期以來，一直被視為極右派所討厭的人物，因為他積極捍衛移民、難民與LGBT族群的權利。當時他參加慈善音樂會，台下滿是群眾，一名男子卻大喊「阿丹莫維奇已死」，一邊衝上舞台，用刀刺進他心臟附近。

嫌犯當場被逮捕，同樣來自格但斯克，上個月才出獄，攻擊市長後他還說自己2014年遭受冤獄，那時是「公民綱領黨」（Civic Platform）執政期間。公民綱領黨是阿丹莫維奇所屬的前政黨。

醫院院長托馬斯（Tomasz Stefaniak）沉痛表示，帶著最深切的遺憾，大家失去了一位市長，詳細死因會再由檢方調查。波蘭的部分民眾指責，社會間緊張的局勢普遍高升，仇恨言論變得越來越普遍。

歐洲理事會主席、前任波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說，「阿丹莫維奇，格但斯克市長，一位團結與自由的人，一位歐洲人，我的好朋友，他被謀殺了，願他安息。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）14日晚間會見黨內領導人表達哀悼，強烈譴責這類的仇恨事件。作為市長，阿丹莫維奇代表「進步的聲音」，支持學校的性教育與少數族群的權利。事發當時，他的妻子在美國探望女兒，她14日飛往英國，波蘭政府派機來到倫敦接她。

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