早餐被滴「黑色液體」...竟是巨臭屍水！一抬頭驚覺樓上有屍體

▲馬來西亞小吃店發生屍水滴早餐的恐怖案件。（圖／翻攝自「中國報」）

國際中心／綜合報導

馬來西亞砂洲的一處小吃店發生離奇事件，客人在吃早餐的時候，突然發現天花板上有奇怪的「黑色液體」滴落，而且還發出惡臭，一調查才發現竟是屍水。原來是在早餐店的樓上，有一名獨居男已經死亡多日，警方初步判斷是自然死亡，並無謀殺嫌疑。

馬來西亞「中國報」報導，這起事件發生在14日早晨7點左右，當時小吃店的老闆正忙著招待店內的顧客，但此時大家突然聞到讓人感到噁心的「奇臭」，接著天花板上滴落了深色的不明液體，顧客抱怨後，老闆覺得有異，趕緊報警。

警方抵達之後，發現是住在小吃店樓上的一名60多歲的華裔邱姓男子，已經不明死亡多日所流下的「屍水」。警方調查發現，邱男死亡至少已經死亡三日，屍體已有腐爛現象，發黑腫脹，陳屍在通往房間的通道上，但現場並沒有打鬥或是疑似謀殺的痕跡，因此初步判斷該男是自然暴斃死亡。

警方提到，邱男獨自一人住在小吃店的樓上，店主最後一次見到他是在10日。目前相關單位已經將該男的屍體送到醫院驗屍，待法醫解剖後釐清死因，並已經通知死者在外地的家屬。

