脫歐最後一刻！梅伊喊話國會：協議不完美，但請再看一下

▲英國首相梅伊（Theresa May）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國國會將於當地時間15日表決脫歐協議，首相梅伊（Theresa May）周一在國會發表演說，在最後一刻為脫歐請命。她提到，希望議員們能「再看一下」脫歐協議，並且不要讓英國人民失望。但梅伊所屬黨內以及反對黨都有議員明確指出會投反對票，讓這份協議要在英國國會中通過相當有難度。

梅伊在國會的演說中提到，「我想告訴國會中的所有成員，不論你們原先的結論為何，在這最後的24小時內，我希望大家都能再看一看協議」，因為這是目前唯一的選項，讓英國可以「有秩序地」脫歐。梅伊還提到，雖然這不是個完美的協議，但最後歷史將會證明，脫歐是否真的有保護到經濟以及邊界安全，「人民也會以此判斷，我們是否有讓他們失望」。

梅伊也提到，原先預定的脫歐期限3月29日不應該延後，「我認為，為了執行民主，能兌現2016年這項公投結果是很重要的事情」。儘管梅伊發表演說呼籲，但仍然面臨到許多難關，梅伊所屬的保守黨黨鞭強生（Gareth Johnson）先前因為對協議持不同意見，已經辭職，而黨內「脫歐派」更明確表達會在15日投下反對票。

另外，反對黨工黨的主席柯賓（Jeremy Corbyn ）更形容梅伊是「完全的失敗」，他呼籲國會中的議員投下反對票，更指出可能會再度對首相發動不信任投票。