巨型貨車才能扛　680公斤河馬銅像一夜之間遭竊

▲ 河馬重達680公斤，長2公尺，在9日突然從莊園裝飾公司「Chilstone」庭院內消失。

國際中心／綜合報導

英國皇家唐橋井（Tunbridge Wells）鎮上周發生一起「重大」失竊案，一家莊園裝飾公司「Chilstone」庭院內一座重達680公斤、長達2公尺的河馬銅像，竟然在9日不翼而飛。由於銅像體積大，而且至少需要5位壯漢才能抬起，讓公司負責人相當驚訝，並希望民眾看到可疑人士搬運大型重物時，可以盡早通知警方。

根據CNN報導，花園裝飾公司習慣在庭院內放置藝術品，當時在9日發現河馬銅像不見後，於11日向警方報案。公司隨後在臉書粉絲團上表示，「我們很傷心，有人偷走了我們漂亮的銅像。」

不過銅像「非常沉重」，且體積龐大，警方初判歹徒可能利用特殊器具偷竊銅像，除了大貨車辦運之外，也需要可以抬升河馬的工具。如果沒有抬升工具，至少也需要5名壯漢合力抬起，才有可能搬走河馬。

警方表示，由於河馬銅像非常獨特，歹徒不可能當作廢棄物拍賣，搬運時也非常耗費體力，甚至引人注目。所以警方希望居民發現可疑人士在搬運大型重物時，可以盡早報警，以便他們早日捉到歹徒。

▼ Chilstone成立於1953年，專門販售莊園裝飾品。（圖／翻攝Chilstone粉絲專頁）