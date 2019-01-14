她在校園抱著「男友」轉一圈　卻慘遭「破壞校譽」退學





▲ 女大生與男友在校園旋轉擁抱，卻因此被校方開除 。（圖／翻攝自Amr Magdi推特）

國際中心／綜合報導

埃及一位女大生日前在校園內接受了男友的求婚，洋溢在幸福中的她下一秒就被興奮的男友抱起來，在空中旋轉了一圈。不過沒想到小倆口這樣甜蜜的小互動，事後竟然導致女大生慘遭校方以「破壞學校聲譽」為由退學。

根據「Times Now」新聞網站報導，事情發生在埃及北部曼蘇拉 （Mansoura ）的曼蘇拉大學校園內。從網路上流傳的影片可以看見，包著粉紅色頭巾與碎花上衣的女大生被身穿牛仔外套的男友著往前走，突然間男友手裡捧著一束鮮花，跪在她面前，似乎在向她求婚。

就在女大生嬌羞地接過花束答應後，男友迫不及待的衝向她，一把將她抱起，在空中旋轉了一圈。就這樣直到落地前，兩人都還捨不得的繼續深情擁抱著彼此。

不過女大生所就讀的艾資哈爾大學（ Al-Azhar）在發現這段影片後，竟然二話不說就將她開除了學籍。對此，校方發言人扎里（Ahmed Zarie） 解釋，雖然2人擁抱的地點是在另一所大學，不過在影片流傳後，已經引起了不少民眾的不滿，再加上艾資哈爾大學本身就是一所對於兩性接觸有嚴格規範的學校，這樣一對「未婚男女」之間的擁抱，顯然已經影響了學校在大眾心中的形象，也同時違反了「社會的價值觀與原則」。校因此經過校園紀律委員會的開會討論，決定直接讓這名女大生退學。

扎里也提到，即便如此，如果女大生對於自己的懲處結果真的不服氣，仍然可以再次提出上訴，一切決定都還有保留的空間。

至於女大生男友所就讀的曼蘇拉大學，同樣也有發言人出面回應，可能會對他進行懲戒，詳細結果將由學校紀律委員會在14日舉行討論會議後公開。

據了解，埃及的女權觀念仍較為保守，就在去年，才有一名女歌手因為在影片中跳了一段性感舞蹈而遭到拘留。在2017年，也同樣有一名女歌手同樣因為跳舞，而被判處兩年監禁。