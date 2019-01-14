川普警告土耳其「攻擊庫德族會重創經濟」　CNN：是嚴重的威脅

▲ 川普表示，是時候把美國軍隊帶回家、停止無盡的戰爭了。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普13日在推特上警告土耳其，如果向庫德族部隊發動攻擊，美國可能會「重創土耳其經濟」。CNN指出，川普這番話是對合作打擊IS的盟友的一項嚴重威脅。川普去年12月突然宣布撤軍敘利亞，讓一同圍剿「伊斯蘭國」（IS）的盟友庫德族人民保衛軍（YPG）和敘利亞民主力量（SDF）頓時失去靠山。

川普在推文中表示，「開始在敘利亞進行遲來的撤軍行動，同時從很多方向用力打擊所剩不多的IS「哈里發國」（caliphate）勢力。如果他們重新崛起，我們將再次從附近的基地進攻。如果他們襲擊庫爾德人，將在經濟上摧毀土耳其。」他補充說，「同樣地，不希望庫德族挑釁土耳其。」《紐時》指出，庫爾德民兵被土耳其視為危險的叛亂分子，美方則認為他們是幫助打擊IS的夥伴。

▼ 敘利亞庫德族人民保衛軍（YPG）。（圖／路透社）

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▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Erdoğan）。（圖／路透社）



川普補充說，俄羅斯、伊朗及敘利亞長期以來，是美國摧毀敘利亞IS政策的最大受益者，「我們也從中受益，但現在是時候把我們的軍隊帶回家了。停止無盡的戰爭！」川普在貼文中建議，可以設立30公里的「安全區」。不過他沒有詳述由誰來設立，也沒提及地點。

美國與土耳其為了庫德族的處境而關係緊張，YPG上月28日轉向敘國總統阿薩德（Bassel al-Assad）政權尋求保護，以抵抗鄰國土耳其的威脅，讓華府部分官員相當震驚。美方為了消除盟友疑慮，派出國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）迅速訪問中東，試圖讓YPG放心、繼續對抗IS勢力。