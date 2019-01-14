跟隨英國腳步！　德國「另類選擇黨」想推動脫歐：歐盟須改革

▲德國另類選擇黨（AfD）主席高蘭（Alexander Gauland）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

德國極右派政黨「德國另類選擇黨」（AfD）在13日表決通過的宣言中指出，若該黨提出改革歐盟的要求沒在「適當時間內」獲得採納，將在5月的歐洲議會選舉中，推動德國脫歐（Dexit）。《衛報》指出，這是第一次有政黨提出德國脫歐，而如同歐洲其它國家的民族主義浪潮，AfD領袖們認為，歐盟擁有太多權力、遠遠超出原先經濟合作的定調。

英國國內因脫歐（Brexit）鬧得不可開交，下議院將於15日表決首相梅伊的脫歐協議草案，目前看來通過機率偏低。反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）告訴同黨議員，最快當天晚上就對梅伊政府提出不信任案。歐盟預期梅伊的協議會被否決，已經做好英國申請延遲至7月正式脫歐的準備。英國原定3月29日正式脫歐。

德國另類選擇黨反移民、反穆斯林，2013年以疑歐派立場創立，在2017年的國會大選中躍升成為德國第3大黨。AfD主席高蘭（Alexander Gauland）12日強調，歐盟不一定得廢除，但是必須讓它回到理智的常軌。

▼ 高蘭表示，必須讓歐盟回到理智的常軌。（圖／達志影像／美聯社）



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