沙國女權人士遭囚「電擊水刑」虐待　姊妹投書籲蓬佩奧發聲

▲沙國女權人士哈斯洛爾因爭取女性開車權遭囚禁，14日家屬投書紐約時報指她在獄中遭多次刑求。（圖／翻攝自Facebook／Loujain Hathloul Alhathloul）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日訪問沙烏地阿拉伯。沙國維權人士哈斯洛爾（Loujain Hathloul）的姊妹艾利亞（Alia al-Hathloul）投書「紐約時報」，控訴蓬佩奧此行對維權者遭非法監禁的問題漠不關心，希望能引起他的注意。

28歲的哈斯洛爾（Loujain Hathloul）因爭取女性開車權遭控犯下叛國罪，並於去年夏天遭到囚禁。她的姊妹艾利亞14日投書宣稱，哈斯洛爾單獨囚禁期間多次遭到毆打、電擊、水刑等殘暴虐待。不僅如此，沙烏地王儲穆罕默德.沙爾曼（Mohammed binSalman）的親信顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani）還以虐待她為樂，不但時常嘲笑、威脅要姦殺哈斯洛爾後，棄屍下水道，還會在齋戒月期間折磨她一整晚，並強迫哈斯洛爾違背信仰飲食。

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▲艾利亞投書紐約時報，希望美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪沙國時能對女權人士遭非法刑求一事發聲。（圖／路透）



艾利亞的投書寫道：「我爸媽12月獲准探視哈斯洛爾時，看到她淚流滿面訴說在監獄的悲慘遭遇，還看到她的大腿都是瘀青」，並提及曾有檢察官找哈斯洛爾記錄有關刑求的證詞。

據「金融時報」（FT）報導，卡塔尼素來被外界視為沙烏地王儲旗下的殺手，去年10月震驚全球的哈紹吉（Jamal Khashoggi）命案後，沙國當局暗指是卡塔尼擅作主張殺害哈紹吉，事後將他革職。不過美國部分國會議員認為卡塔尼不可能越過王儲擅下殺手。雖然沙國因哈紹吉命案已起訴11人，但並未公布涉案人姓名，據傳其中根本不包含卡塔尼，也有人猜測卡塔尼根本未被拘捕。

據彭博社引述3名知情人士說法，沙國檢方正調查多名著名女權人士遭獄中刑求的證據，不過就往例而言，沙烏地當局向來否認這類指控。