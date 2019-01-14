「付錢學睡覺」正夯！　12周3萬包你每天多睡2小時

▲睡眠不只時數要夠，品質也很重要。（示意圖／記者謝婷婷攝）



國際中心／綜合報導

英國倫敦知名的健身教練麥凱博（Robert McCabe）最近推出3個月的睡眠指導課程，主打可以讓客戶每晚多睡幾小時，並感覺到充分的休息與放鬆，而且體能也會比過去更好。這類睡眠課程在美國越來越興起，但其實要價不斐，估計這產業價值高達300至400億美元。

據《金融時報》報導，麥凱博有位客戶覺得自己睡眠狀況沒問題，但實際追蹤才發現，每晚睡眠時間都比他說的7小時少，於是這名客戶以750英鎊（約台幣3萬元）預約了12周的睡眠課程。

在經過12周的調整後，他每晚都可以多睡2小時，以前單手舉啞鈴只能舉到16公斤，現在能舉到30公斤，睡眠狀況改善後不只精神變好，連體力也有提升。

這類睡眠指導課程屬於一種「疲憊經濟」，目前有不少美國人都有睡眠上的困擾，常常覺得睡眠品質不佳或時間不足，進而影響到白天工作上或學習的表現。

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▲睡眠不足會影響到白天的表現。（示意圖／翻攝pakutaso）



睡眠學校主任梅多斯（Guy Meadows）觀察到幾年前，這些許多企業對於睡眠品質問題不太重視，甚至談到這件事時會露出「竊笑」，如今已經有越來越多公司對開辦睡眠課程有興趣，可見企業文化已經產生轉變。

據麥肯錫顧問公司調查，有70%的受訪主管認為，企業除了教員工時間管理、溝通技巧，也應該要重視睡眠管理，日本甚至有公司會提供「睡眠獎金」來鼓勵員工多睡一點。