「外太空藍寶石」首度現蹤地球　以色列公司獨家取得銷售

▲以色列一家寶石探勘公司日前發現一種過去只在外太空出現的新型寶石。（圖／翻攝自官網shefayamim）



實習記者陳妙津／綜合報導

以色列一家寶石探勘公司近日在以色列北部發現一種新礦物「卡梅爾石」，是繼鑽石後第二堅硬的礦石，目前已被國際礦物學會（IMA）加入世界礦物清單當中。

據以色列《國土報》報導，謝法亞米姆寶石探勘公司日前在以色列卡梅爾山挖掘藍寶石，結果在藍寶石中發現一種從未見過的礦物，以鈦、鋁、鋯等礦物質所組成，硬度僅次於鑽石，目前為止只有外太空才曾找到過，而今是首次在地球上被發現，並以發現地命名為「卡梅爾石」。

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▲卡梅爾藍寶石通過掃描電子顯微鏡（SEM）使用EBSD技術進行近距離成像。圖片由William L. Griffin教授領導麥考瑞大學研究團隊處理 。（圖／翻攝自官網shefayamim）



經麥覺理大學、西澳大學、佛羅倫斯大學與米蘭大學的學者共同研究後發現，卡梅爾石是白堊紀時，由卡梅爾周邊火山噴發所造成的，當時周邊至少有14個火山口，隨著時間過去，噴發的熔岩受侵蝕流入溪谷與地中海逐漸結晶成型。

▲由於晶體結構堅硬，適合作為珠寶設計之用，未來上市預期將獲廣大關注（圖／翻攝自官網shefayamim）



研究成果也於2018年12月刊登於《礦物學》期刊上，並詳盡介紹新礦物的成分、結構與特徵，這種新礦物的顏色通常是黑色，具有紅色條紋及金屬光澤，若透過光以機器查看，可以發現還有深棕和藍綠色等差異，而且晶體結構及性質與目前已知的礦物大不相同。

目前該公司在附近以發掘至少7個潛在礦產地，並已經取得以色列政府授予商標核准銷售，由於卡梅爾石的稀缺性、適合設計為珠寶的晶體結構，預期未來上是將引起搶購熱潮。