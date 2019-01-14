賺奶粉錢啦！「謊報搶案」全球圍剿的奧運游泳名將進軍演藝圈

▲美國游泳選手羅契特(Ryan Lochte)(左)與菲爾普斯(右)。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

擁有12面奧運金牌的美國游泳名將羅契特（Ryan Lochte）生活跟獲獎經歷一樣精彩，除了在2016年里約奧運爆出驚天動地的「謊報搶案」遭全球圍剿，4大廠商宣布停止贊助外，2018年又因違反禁藥原則，直接葬送選手生涯。日前他上廣播真人秀節目《名人老大哥》時，坦承有意轉戰演藝圈，意圖找尋新的賺錢機會。

據《今日美國》報導，現年34歲的羅契特在世界比賽都有相當優秀的戰績，曾在2004年雅典奧運中的游泳比賽以自由式接力，代表美國勇奪金牌；接著北京、倫敦奧運皆有出戰，拿下了4面800公尺自由式接力、400公尺混合式以及200公尺仰式共6面金牌，還有3面銀牌與3面銅牌，總計12面奧運獎牌。此外，他還在世界錦標賽奪下18金、5銀、4銅，可說是繼「飛魚」菲爾普斯外的「泳界第2人」。

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▲曾經為國爭光無數次的羅契特卻因一錯再錯而斷送職業生涯。（圖／達志影像／美聯社）

然而隨著2016年里約奧運剛剛落幕，羅契特說謊事件卻餘波未平，曾聲稱在奧運期間，自己與其他3位美國游泳隊選手在當地一間加油站遭假扮警察的歹徒持槍搶劫。而巴西當局在調查後表示此事純屬子虛烏有，且這4位運動員還在酒後破壞加油站廁所的門，隨意便溺，甚至與保全人員發生衝突，站方最後要求他們在離開前賠償損失。

▼美國游泳選手羅契特(Ryan Lochte)。（圖／達志影像／美聯社）

最後羅契特透過個人社群網站發表聲明，對當時的行為表示道歉，稱自己不夠謹慎和坦誠，並被美國游泳協會進賽10個月。

羅契特「假報搶案」的行為，不僅令巴西民眾感到被羞辱和憤怒，也被全球輿論的炮轟，美聯社發表專欄表示，「游泳可能是羅契特唯一閉上嘴巴能做好的事」；民眾紛紛指責他「丟盡了美國的臉」；法新社尖銳批評他「活生生的皮諾丘 」。

似乎怎麼也學不乖，羅契特2018年因違規接受靜脈注射，被以違反禁藥條例再禁賽10個月，兩次面臨禁賽懲處的羅契特，最後只能選擇黯然引退。

2018年7月升格當爸的羅契特總算學會什麼是安分過生活，當然賺奶粉錢也是相當重要的，決定進軍演藝圈，不僅客串影劇「與星共舞」外，還拍攝了6集紀錄片。日前參加哥倫比亞的真人秀《名人老大哥》時，表示會與其他11位參賽者在與外界隔絕的情況下生活一段日子，在94個攝影機以及113個麥克風的全天候拍攝下，把最赤裸裸的一面公開給大眾。

▼美國游泳選手羅契特(Ryan Lochte)。（圖／達志影像／美聯社）