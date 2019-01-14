川普命人「拿走翻譯員筆記」　5次私下見普丁內容都保密！

▲ 官員透露，川普極力隱瞞會談詳情，包括命人取走翻譯人員的筆記、不准他們與官員討論會晤細節等。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》12日揭露，美國總統川普過去兩年5次與俄羅斯總統普丁私下會面，過程至今都保密，也沒有留下詳細的紀錄，而過去其他總統任內，這種事相當罕見。官員透露，川普極力隱瞞會談詳情，包括命人取走翻譯人員的筆記、不准他們與官員討論會晤細節等，還曾在參與國際領袖峰會時支開助理。

報導指出，川普與普丁2017年7月在德國漢堡G20峰會期間，除了正式會晤，也私下會談。當時前美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）也在場，據悉，一名白宮顧問和一名國務院高級官員試圖向川普的翻譯官取得額外的訊息，而這些訊息在提勒森對外提供的資料中不存在，美國官員那時才開始發現川普的不尋常舉措。

對於上述報導，川普表示，「我就像每個總統那樣進行對話。我和所有國家都這樣做。」「我們進行了很棒的交談，我們談論保護以色列和許多其他事情，那是一次很棒的對話。我不會保密，我不在乎。」

這是繼《紐約時報》11日報導聯邦調查局（FBI）針對川普是否為俄羅斯工作展開調查後，另一項揭露川普與俄國關係的報導。《紐時》披露，FBI於2017年5月展開調查，以確定川普是否對國安造成威脅。川普得知後，12日憤怒地在兩小時內發布一連串的推文痛批FBI，「沒有任何原因和證據」、「完全就是卑劣的行為」。