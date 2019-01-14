印尼獅航墜海189死　海底泥沙發現「駕駛艙錄音機」有助調查

▲印尼獅航JT610去年墜海。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

印尼獅子航空（Lion Air）編號JT610的航班去年10月墜入爪哇海，機上189名乘客與機組人員全數罹難。搜尋數個月後，印尼官員14日則表示，在海底發現第2個黑盒子的駕駛艙錄音機。如果錄音機沒有損壞，將能替調查人員提供更多有用的訊息。

印尼海軍西部艦隊發言人Agung Nugroho表示，潛水員利用高科技設備，在海底泥沙8公尺下發現駕駛艙的通話紀錄器。此外，部分罹難者的遺體也在海底被尋獲，相關消息已得到國家運輸安全委員會主席的確認。

此次發現通話錄音機有望提供更多線索，有助於釐清詳細的失事原因。這架新型的波音737 MAX 8客機去年10月29日先在印尼雅加達外海失去聯繫，經過搜索，後來被發現已墜毀，機上189人全罹難。

根據航空安全網（Aviation Safety Network）數據，獅航空難被列為2018年最慘重的死亡事故。印尼國家運輸安全委員會去年11月28日發表初步調查報告，班機自動系統顯然收到有誤的數據，導致機頭在11分鐘內被強制向下20多次，機師等同是一起飛就陷入「人機互鬥」，最終仍是無法救回錯誤。